Landini attacca il governo Meloni | “Sta passando l’idea che chi paga le tasse è un coglione Dobbiamo combattere l’evasione fiscale” Su La7

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Non può essere in un paese con un’evasionesenza precedenti sono tassati di più il lavoro dipendente e la pensione che non la rendita finanziaria e la rendita immobiliare. Qui stache chileè une invece è esattamente l’opposto. Noi”. Sono le parole pronunciate a In altre parole (La7) dal segretario generale della Cgil Maurizio, che critica duramente la riformadel, a partire dal concordatoconcesso a tutti gli autonomi. “Lo chiamano ‘concordato preventivo’ – spiega il sindacalista – ed è un provvedimento che mi ...

Lo scontro tra il governo e i sindacati sullo Sciopero indetto per venerdì 17 novembre rischia di sfociare in un “intervento di autorità”, come lo ... (ilfattoquotidiano)

Lo sciopero del 17 novembre durerà solo 4 ore, secondo quanto previsto dalla precettazione. Alla fine i sindacati si piega no ma non rinunciano ad ... (ilgiornale)

“Non so come si pensi di combattere la Violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di Violenza e intimidazione”. È questa ... (nicolaporro)

“Non so come si pensi di combattere la violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza e intimidazione”. È questa ... (nicolaporro)

Maurizio, intervistato da Giovanni Floris a diMartedì, su La7, nella puntata del 9 gennaioil governo di Giorgia Meloni: 'Non è un caso che la nostra Costituzione dica che il fisco deve essere ...La doppia morale di Schlein:Meloni su Pozzolo ma fa la gnorri su Degni I maggiorenti sanno ... Trova altresì credito presso personaggi come Maurizioe Pierpaolo Bombardieri, che oggi lo ...“Non può essere in un paese con un’evasione fiscale senza precedenti sono tassati di più il lavoro dipendente e la pensione che non la rendita finanziaria e la rendita immobiliare. Qui sta passando l’ ...Acca Larentia, l’allarme di Maurizio Landini: “Esiste un pericolo reale, abbiamo oggettivamente un rischio di una regressione a forme di fascismo. Fl fascismo negli anni 20, una delle prime cose che ...