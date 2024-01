Lanciano | investito da un tubo metallico | muore operaio 46enne

. Un operaio di 46 anni diè morto dopo essere statoda un tubo metallico, mentre stava lavorando con una pressa in una fabbrica dell'indotto automotive della Val di Sangro.Un operaio di 46 anni di(Chieti) è morto dopo essere statoda un tubo metallico, mentre stava lavorando con una pressa in una fabbrica dell'indotto automotive della Val di Sangro . A riferirlo è il sito ...Un operaio di 46 anni di Lanciano (Chieti) è morto dopo essere stato investito da un tubo metallico, mentre stava lavorando con una pressa in una fabbrica dell’indotto automotive della Val di Sangro.Incidente sul lavoro a Atessa, in provincia di Chieti, oggi 15 gennaio 2024. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un tubo.