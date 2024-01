Lampo Felipe | la Lazio a un punto dalla Champions

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sfatato il tabù Lecce, mai battuto nelle ultime tre occasioni, quinta vittoria consecutiva (derby compreso) e risalita in classifica fino a un solozonabrutta, sporca e cattiva, supera un avversario complicato a solo tre giornidispendiosa sfida contro la Roma in Coppa Italia: decideAnderson all'inizio della ripresa dopo la solita invenzione di Luis Alberto, che, pure in condizioni fisiche precarie (tornava dopo quasi un mese), ha messo tre volte i suoi compagni davanti all'«odiato» Falcone. Bravo su Isaksen all'inizio, fortunato sul tiro a giro di Zaccagni, bucato dal fendente diche ha regalato tre punti pesanti alla banda di Sarri. Con la lingua di fuori laha gestito l'intera sfida in apnea, ...

