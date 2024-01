L’allenamento non è sempre uguale | qual è l’età in cui si inizia a “perdere colpi”

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sulla nostra fisica influiscono diversi fattori: da una certa età in poi, ad esempio, cominciamo a, come mai? “Non mi sento più forte e attivo come una volta“: in quante occasioni ci è capitato di fare questo pensiero? Con l’avanzare del, in effetti, le cose cambiano da vari punti di vista, poiché la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.