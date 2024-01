L’Accademia cede in tre set a Piedimonte | prossimo turno con la capolista Bisceglie

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi apre con una sconfitta il 2024 perVolley che ieri pomeriggio è stata superata in trasferta dalla Pallavolo Matese con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-18, 25-21) nella dodicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. La partita è stata sempre saldamente nelle mani delle padrone di casa che sono praticamente state aventi nel punteggio dall’inizio alla fine. La differenza di valori tra le due formazioni è apparsa evidente fin dalle prime battute e le giallorosse, pur annimate da grande impegno, non sono riuscite a contrastare a dovere gli attacchi delle avversarie, subendone l’iniziativa in tutti e tre i set disputati. Da segnalare nell’esordio stagionale di Varricchio che ha sostituito la partente Gernone in regia.resta quindi al penultimo posto in classifica e ...