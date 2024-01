La Supercoppa per il Napoli vale la Champions

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è poco da fare gli schizzinosi. Sono lontani, per fortuna, i tempi in cui tutto ciò che non era lo scudetto era definito coppetta: persino l’Europa League aera considerato un trofeo di Serie B. Solo la sera della vittoria del Chelsea di Sarri,considerò l’Europa League un trofeo degno di nota. I vantaggi di una stagione fin qui a dir poco balorda, però, consistono proprio nella scoperta, anzi riscoperta, delle presunte piccole cose. Presunte perché laè un trofeo. E la bacheca delnon è che trabocchi di trofei. L’ultima la vincemmo con Rafa Benitez, a Doha, al termine di una memorabile sfida con la Juventus. Higuain segnò il gol che portò ilai rigori. E Rafael fu l’eroe di quella serata. In questo momento per ilha il valore di una ...

Tempo di lettura: 2 minuti giocatori contati per il Napoli che in Arabia Saudita si allena per la Supercoppa , in vista della prima semifinale in ... (anteprima24)

Laè un trofeo che serve all'allenatoredire che ha vinto qualcosa, non alla societàcrescere. Mi piacerebbe vincere qualcosa che serva anche al club. Detto questo, facciamo 6mila ......vena degli altri due esterni rimasti (Ikonè e Brekalo) ha optatoun'altra soluzione cheadesso - almeno dal primo minuto - non è stata replicata. Ma intanto giovedì si rigioca, in...FIRENZE – Avventura in Arabia, per la Fiorentina. In palio la Supercoppa italiana. Giovedì i viola affronteranno a Ryad il Napoli nella prima semifinale. Domani è in programma il primo allenamento.La Fiorentina ha messo sul piatto un'offerta dal 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi l'esterno gialloblù ...