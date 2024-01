La strategia globale di Londra dietro l’accordo di sicurezza con Kiev

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) In una mossa di alta politica che mette in luce l’ambizione di potenza internazionale del Regno Unito post-Brexit,ha siglato un Accordo sulla cooperazione in materia dicon l’Ucraina. Questa importante partnership segna non solo un passo significativo nelle relazioni diplomatiche, ma sottolinea anche l’impegno inequivocabile dell’UK di proiettare la propria influenza nei teatri di crisi. Il G7 aveva deliberato di fornire all’Ucraina garanzie didurante il summit della Nato a Vilnius dell’11-12 luglio 2023; ma l’UK è il primo Paese a stipulare un accordo bilaterale. Cosa prevedediformalizza un pacchetto di supporto che l’UK ha costantemente fornito e continuerà a offrire all’Ucraina. Le aree chiave ...