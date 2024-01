La Storia | Penultima Puntata | Il Piccolo Useppe Gravemente Malato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La: la guerra volge al termine, mane è rimasto profondamente traumatizzato. Inoltre, inizia a manifestare dei sintomi che sembrano essere molto preoccupanti! Laprosegue ed arriva alla sua terza e. In un contesto più sereno per la fine della guerra, Ida deve fare i conti con un nuovo problema. Ilè rimasto profondamente traumatizzato da ciò che ha visto e, inoltre, sembra essere affetto anche da una grave malattia. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo unpasso indietro. La: dove eravamo rimasti? Ida trova alloggio presso la famiglia Marrocco. La stanza di Giovannino, membro della famiglia, si è ...