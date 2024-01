La storia di Giovanna Pedretti dimostra che abbiamo fallito tutti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ladi, la ristoratrice morta a Lodi, rivela un fatto: ognuno di noi è colpevole. Anzi, rettifico: ognuno di noi è responsabile. Se non della sua morte, perché nel momento in cui scrivo non ne sono ancora state accertate le cause, quantomeno della società in cui viviamo. Una società che ci affrettiamo...

...l'odio social 'Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze - scrive nellaBiagiarelli dopo avre espresso il suo dispiacere per la sorte di...LadiPedretti, la titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano , che ha fatto il giro del web per la sua risposta a una recensione negativa su Tripadvisor, ha avuto ...Giovanna Pedretti, 59 anni, era stata al centro delle cronache ... Inoltre aggiunge come se "ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia dovesse temere questo epilogo, dovremmo ...Il caso di Sant’Angelo Lodigiano e della pizzeria Le Vignole dimostra, ancora una volta, come si possa finire in un vortice per dar spazio a fatti che non rispecchiano i criteri di notiziabilità ...