' La Storia' | alle 21 30 su Rai 1 | ecco la trama degli episodi 3 e 4 in onda lunedì 15 gennaio 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Secondo appuntamento con la serie diretta da Francesca Archibugi 'La', una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con Thalie Images. Nelle due puntate in...

Il Fuoco si manifestava in modo doloroso, con piaghe e brucioriestremità, sintomi che molti ... Il falò di Sant'Antonio si lega dunque a queste usanze antiche, in cui allasi unisce la ...In questo conflitto, i soldati tedeschi uccisero migliaia di persone appartenentietnie herero ... "Alla luce dell'incapacità della Germania di trarre lezioni dalla sua orribile", egli ...protagonista de La Storia. Tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante, la serie di Francesca Archibugi, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fictioandrà in onda di nuovo questa sera su Rai ...Grazie alle nuove bussole che permettono di lasciare aperti i grandi ... che rappresenta il fulcro della vita civile e religiosa di Firenze, la sua storia e l’orgoglio delle corporazioni. In questa ...