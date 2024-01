“La Russia ha un piano per attaccare la Nato” | l’inquietante documento segreto

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Un “” del ministero della Difesa tedesco che delinea nel dettaglio un possibile “percorso verso il conflitto” tra lae laviene rivelato sul proprio sito da Bild, il popolare e informato quotidiano tedesco. “Mese per mese e con una precisa localizzazione, vengono descritte le azioni russe e occidentali che culmineranno nel dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati dellae nell’imminente scoppio della guerra nell’estate del 2025”, scrive il giornale sintetizzando il“Classified – For Official Use Only”. Un portavoce del ministero, senza commentare nello specifico, ha detto a Bild che “considerare diversi scenari, anche se sono estremamente improbabili, fa parte dell’attività militare quotidiana, ...