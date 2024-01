La Roma crolla a San Siro | il Milan vince 3-1 | Mourinho è nono | zona Champions lontana

Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro a Canale Monterano, vicino Roma , per mettere in sicurezza l'area in cui è esplosa una palazzina . La ... (liberoquotidiano)

... e la moglie, la coetanea Valeria Ybarra, residente ama originaria di Houston, nel Texas (Usa)... Leggi anche Pistoia,solaio ex convento durante matrimonio: 64 feriti, 5 gravi... aperta un'inchiesta - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Pistoia,solaio a matrimonio: feriti Ultimo Aggiornamento, 14enne ucciso in un ...La Roma non si riprende, e contro il Milan affonda, dopo una prova d'orgoglio e pochi guizzi tecnici. La reazione post derby di Coppa Italia lasciato ...Una festa di matrimonio che poteva finire in tragedia. Ieri, a Pistoia, all'ex convento di Giaccherino è crollato il soffitto durante i festeggiamenti ...