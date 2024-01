La Promessa Anticipazioni oggi 15 gennaio | Jimena ossessionata dalla gelosia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) : può diventare pericolosa Nell’emozionante puntata de “La” in onda152024 su Canale5, la tenuta è sull’orlo del caos., rancori e segreti osceni rendono l’atmosfera tesa, mentre Salvador torna a casa, cercando risposte e chiarezza.sta perdendo il controllo e potrebbe agire in modo pericoloso. Scopriamo insieme gli sviluppi avvincenti che coinvolgeranno i protagonisti. Laprossimi episodi fino al 192024: tradimenti e vendetteLapuntata diSenza Limiti...

Anticipazioni La Promessa , Puntate Spagnole : Martina subisce un grave lutto ed inizia a comportarsi in modo strano. Si scopre che la ragazza ha una ... (uominiedonnenews)

La promessa prosegue con le nuove puntate dal 15 al 19 gennaio 2024 in onda su Canale 5 dalle ore 16.40: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ... (velvetmag)

La Promessa , anticipazioni di lunedì 15 Gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:30 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni della ... (movieplayer)

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 15 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che alla ... (comingsoon)

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Qui la trama completa de La. Scopriamo tutte lesettimanali de Ladal 15 al 19 gennaio 2024 .... la puntata di oggi 15 Gennaio 15 GennaioTVIl Paradiso delle signore: puntata di oggi 15 Gennaio 15 GennaioTVLa: la puntata di ...Anticipazioni puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore: Marcello, nonostante il dolore per l'addio ad Adelaide, va avanti con la sua vita ...Anticipazioni puntata di oggi La Promessa: Jimena perde il controllo e diventa gelosa in modo ossessivo. Potrebbe agire in modo pericoloso.