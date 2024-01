La prima grande crisi dell’Europa intera

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nell’anno di grazia 1300 la Chiesa indice il primo giubileo della cristianita?, voluto da papa Bonifacio VIII per celebrare i tredici secoli dall’incarnazione di Cristo. Stando alle cronache, due milioni di pellegrini, un fiume di viandanti straordinario per l’epoca, raggiungono Roma, la citta? santa che ospita i sepolcri degli apostoli Pietro e Paolo, per invocare l’indulgenza, il perdono che la Chiesa accorda a chi si pente dei peccati commessi. Gli anni che separano quei pellegrini dal tempo della nascita di Cristo sono quasi il doppio di quelli che separano noi da loro: per quanto quel 1300 ci possa apparire lontano, esso in realta? appartiene gia? alla nostra storia piu? di quanto possiamo credere. In quell’anno di grazia e di perdono gli europei vivono al culmine di una fase di sviluppo che, a fasi alterne, dura da circa tre secoli: una crescita demografica costante piu? o meno ...