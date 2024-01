la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) in confronto di 11 persone Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Seconda “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nei confronti di 11 persone (di cui 4 sottoposte alla custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 5 all’obbligo di presentazione allagiudiziaria) gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e traffico di influenze illecite. Il provvedimento èemesso all’esito di articolate indagini che avrebbero fatto emergere: – turbative nella gara per la concessione del Rione Terra di Pozzuoli; – ipotesi di corruzione per ottenere ...