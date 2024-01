La Pisana punta forte sulla blue economy | stanziati 200 milioni per la riqualificazione del litorale laziale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gennaio 2024 – Presentazione delle misure per le imprese, inserite nel nuovo bilancio regionale, i bandi aperti e illustrazione delle misure previste nei prossimi mesi. Questi i punti all’ordine del giorno dell’incontro che si è tenuto presso la Biblioteca Altiero Spinelli tra la Regione Lazio e le associazioni che rappresentano le Piccole e Medie Imprese Artigiani e Commercianti del territorio. Tra queste anche l’Unione Artigiani Italiani presente con il presidente regionale UAI Lazio Michele Francesco Abballe. Un momento di proficuo confronto con l’Assessore allo sviluppo economico e vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli che, assieme a Tiziana Vetucci direttore Direzione Regionale Sviluppo Economia il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini e alcuni funzionari, ha illustrato tutte le misure in essere attualmente in Regione ...

