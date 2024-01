La patrimoniale spauracchio del ceto medio? È il sistema attuale a essere iniquo e avvantaggiare i più ricchi E la riforma del governo Meloni peggiora le cose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Vogliono cacciare laper mettere la“, “I matti della“, “Fornero rispolvera lache piace tanto alla sinistra“. Come da copione, è bastato che domenica l’ex ministra Elsa Fornero ribadisse difavorevole a un’imposta sui patrimoni per scatenare le reazioni indignate di Verità, Libero e Il Tempo. La stampa di destra, all’unisono, ha colto l’occasione per agitare lodella “tosatura” della classe media che scatterebbe se il centrosinistra tornasse al. La declinazione proposta da Fornero – unasugli immobili – certo si presta all’operazione. Che fa leva però soprattutto sulla scarsa consapevolezza dei contribuenti su quantoper i lavoratori e i ...