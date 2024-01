La morte della ristoratrice è anche una questione editoriale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Riflettere sulla potenzacomunicazione con una donna morta da poche ore è un’altra delle storture di questo periodo storico. Ma quello che è successo a Sant’Angelo Lodigiano, con la proprietaria di una pizzeria che ha probabilmente inventato una recensione per esprimere le sue idee, e probabilmentefare promozione al suo locale, è un affare di comunicazione, ancora prima che di ristorazione. C’entrano i social, ma c’entranotanto i giornali e il modo in cui – oggi – siamo costretti a “coprire” le notizie che non lo erano. In un universobulimico, nel quale non solo si deve arrivare per primi a dare le notizie, ma bisognacostruirle a tavolino in modo che facciano click, e portino visibilità e lettori, ma soprattutto numeri alla testata, che così potrà vendere meglio ...