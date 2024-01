La LND eSport sbarca al Rome Videogame Lab 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Un momento clou sarà infatti la tavola rotonda moderata da Daniela Cursi, giornalista della Gazzetta dello Sport e di Sportmemory, intitolata 'Il calcio virtuale come strumento di inclusione sociale: ...

L'accesso alle postazioni di gioco è gratuito per le famiglie, gli studenti e tutti gli ospiti del Rome Videogame Lab, evidenziando così il valore ...ROMA - Il panorama videoludico italiano si prepara a vivere quattro giorni di pura immersione nella realtà virtuale con il ritorno del Rome Videogame Lab, gi ...al via dal 15 febbraio, ma aperta ufficialmente dalle gare di eCup Abruzzo, vinta dal team del Città di Teramo.