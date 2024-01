La GeVi Napoli Basket non si ferma | battuta la Carpegna Prosciutto Pesaro 93-75

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alla Fruit Village Arena arriva il terzo successo consecutivo della, che chiude la gara controcon il punteggio finale di 93-75. Break e contro break in avvio di gara tra le due squadre, poi quattro bombe consecutive di Brown portano avanti la Generazione Vincente sul +4, ma a tre minuti dalla

La Gevi Napoli Basket ha rinnovato l’accordo di sponsor izzazione con Graded Holding S.p.A., sia per la prima squadra azzurra che e di tutte quelle ... (2anews)

Questa sera alle 20, al Taliercio, la Reyer Venezia ospita la Gevi Napoli nella sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Lega ... (metropolitanmagazine)

Nella prima trasferta del 2024, la Germani Brescia non riesce a completare la rimonta negli ultimi minuti e cade contro l'Happy Casa Brindisi che ... (europa.today)

Come riporta il sito ufficile della Lega Basket Generazione Vincente Napoli Basket chiude il programma dell’ultima giornata del girone d’andata ... (terzotemponapoli)

Importante successo per la GeVi Napoli Basket al Palasport Taliercio di Mestre contro la Reyer Venezia al suo primo ko interno, nella quindicesima ... (2anews)

Terminate da poco le due partite che chiudevano la domenica di Basket in Serie A, con il posticipo tra Virtus Bologna ed Happy Casa Brindisi in ... (oasport)

col 50% da tre) non si è interrotta la serie nera, marchigiani dominati dall'energia di Pullen (15 punti), infilati dalle triple di Brown (17 punti e 5/9 dall'arco), dalle intuizioni ...Il video con gli highlights di- Carpegna Prosciutto Pesaro 93 - 75 , sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Gara in equilibrio fino a metà secondo quarto, poi Pesaro si scioglie e la squadra di casa prende ...Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si esalta la duttilità del centrocampista macedone, passato al Lipsia nelle ultime settimane ...Decisamente soddisfatto coach Milicic dopo il successo della Gevi su Pesaro: "Volevamo dominare la partita, giocando con aggressività e concedendo ...