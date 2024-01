La Germania nel 2023 è entrata in recessione | le sfide sfide Industriali

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L'economia tedesca, considerata per lungo tempo il motore trainante dell'Unione Europea, ha registrato una contrazione dello 0,3% del prodotto interno lordo nel corso del, secondo i dati forniti dall'istituto di statistica Destatis. Questasegue una crescita dell'1,8% nel 2022, segnando un'inversione di tendenza che riflette lepersistenti nel settore industriale e le complesse dinamiche globali.Secondo una stima preliminare di Destatis, nel quarto trimestre delil Pil dovrebbe calare dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, portando il calo annuale dello 0,1%. Tuttavia, questi risultati sono leggermente migliori delle previsioni del governo e del Fondo Monetario Internazionale, che prevedevano una flessione rispettivamente dello 0,4% e dello 0,5% per l'anno in corso. La ...