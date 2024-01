La Germania in recessione | peggio della media Ue | rischio contagio? Cosa succede

... in sintesi, un arretramento della produzione che segna l'anno nero della. Il Paese guidato dal cancelliere Olal Scholz lascia dietro di sé un 2023 marchiato a caldo dallaed ...Ma per il governo Scholz i problemi non finiscono qui: i dati economici pubblicati ieri mattina hanno certificato definitivamente che laè entrata in, con il Pil che nel 2023 ha ...Sempre bene Fazio L'economia tedesca si ferma, la Germania è in recessione: cosa succede ora Papu Gomez, clamoroso retroscena di mercato sull'Inter Luna, Peregrine brucerà nell'atmosfera della Terra ...Sono circa 40 mila i cantieri “incompiuti”, i condomini che potrebbero non riuscire a terminare i lavori per i venir meno dal primo gennaio ...