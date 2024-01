La figlia di Michael Schumacher si sposa | ci sarà anche il papà al matrimonio di Gina?

Il co-conduttore di Good Morning America, Michael Strahan , ha deciso di portare sua figlia Isabella in tv e di racconta re con lei il terribile ... (ilfattoquotidiano)

Gina - la figlia di Michael Schumacher - si sposa nella villa super lusso di Maiorca

Fiori d’arancio in vista per Gina Schumacher, figlia del campione di Formula 1. Come riporta la rivista tedesca Bunte, la prossima estate la fantina ... (dilei)