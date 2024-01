La figlia di Giovanna Pedretti punta il dito contro Selvaggia Lucarelli | “Mamma massacrata mediaticamente”

Dal loro punto di vista, infatti, sono stati i giornali a portarealla morte, sono stati i ... Cerchi pure la sua prossima vittima ", è il messaggio che lancia ladella donna dai social, ..."Cerchi pure la sua prossima vittima": Fiorina D'Alvino, ladiPedretti, la ristoratrice trovata morta nel Lambro dopo le polemiche per una recensione al suo locale e conseguente replica, lo ha scritto in una storia su Instagram questa matt...Fiorina D'Alvino, daughter of the late Giovanna Pedretti, criticizes Selvaggia Lucarelli for her role in the media's treatment of her mother's death.Sfumata l'ipotesi di suicidio per problemi economici di Giovanna Pedretti, emerge quella di "gogna mediatica". L'accusa di una conoscente ...