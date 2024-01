La figlia della ristoratrice attacca Selvaggia Lucarelli | Hai massacrato mia madre La giornalista | La verità non è una colpa

(Di lunedì 15 gennaio 2024) «L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara "signora" per averper via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima». Fiorina D’Avino è ladi Giovanna Pedretti e la signora tra virgolette a cui si rivolge su Instagram è, la blogger che ha definito «chiaramente falso al primo sguardo» il post che ha portato tutti i giornali a raccontare la storia...

“L’accanirsi è pericoloso. Grazie ‘signora’ per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima”. Lo sfogo, ... (secoloditalia)

La noia I nomi eccellenti Madame e Stardust si scomodano per la "cumbianoia" dal sapore colombiano, tentando di bissare per la simpatica e brava Angelina (di Mango e Laura Valente) il ...Scritto con Madame, musica di Dardust, ladel grande Mango e di Laura Valente, nonché ... L'ha scritta con le due penne d'oromusica Davide Simonetta (con cui ha scritto Non Amour) e Paolo ...È scontro totale a casa Delon. Nelle ultime settimane i tre fratelli, figli della leggenda del cinema Alain Delon, si sono scagliati gli uni contro gli altri, mentre l’attore se l’è presa con il suo… ...Domenica 21 gennaio, alle ore 21.00, torna sul palco del teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, Mimmo Borrelli che porta in scena “Malacrescita”, testo di cui è anche au ...