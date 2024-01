La famiglia di Husam | ex compagno di Erasmus | non può più restare a Gaza | la mia petizione per aiutarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) di Beatrice Castellani Io eci siamo conosciuti nel 2014, durante un programmaa Wroc?aw, in Polonia. Eravamo entrambi studenti al dipartimento di Ingegneria Meccanica e il nostro, più che un incontro, è stato inizialmente uno scontro fra due culture diverse.non era mai stato in Europa prima, io non avevo mai conosciuto qualcuno che fosse di religione musulmana. La Polonia degli studentati e dell’non era certo un terreno imparziale sul quale misurarsi. Scorrevano alcool e serate, io ero per la prima volta così lontana da casa e Hu si era trovato catapultato in un mondo completamente diverso e in cui era difficile orientarsi. Avevamo molte domande. Entrambi. Uno sulla cultura dell’altro. Domande che il 7 gennaio del 2015 si sono fatte ancora più complesse, quando l’attentato a Charlie Hebdo ...