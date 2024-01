La Bild svela un “documento segreto” | l’esercito tedesco si prepara a un possibile “conflitto” Russia-Nato Il Cremlino | “Bufale”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La Bundeswehr, ovvero, “sia unarmato contro la“. È questo che viene rivelato dalla, il tabloid più diffuso in Germania, che sul proprio sito rivela di avere in mano un “” del ministero della Difesa di Berlino, al cui interno viene delineato nel dettaglio un“percorso verso il” tra lae la. “Mese per mese e con una precisa localizzazione, vengono descritte le azioni russe e occidentali che culmineranno nel dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati dellae nell’imminente scoppio della guerra nell’estate del 2025“, scrive il giornale sintetizzando il ...

... ritenendo che il governo dovrebbe dare molto di più! (vedi: https://m..de/politik/inland/...//www.epochoriginal.com/nofarmersnofood) Documentario chel'agenda nascosta dietro le 'politiche ...... ritenendo che il governo dovrebbe dare molto di più! (vedi: https://m..de/politik/inland/...//www.epochoriginal.com/nofarmersnofood) Documentario chel'agenda nascosta dietro le 'politiche ...La Bild svela dell'accordo raggiunto tra il club tedesco e il Manchester United per il trasferimento in prestito dell'inglese ...Joshua Kimmich in uscita dal Bayern Monaco La notizia non sarebbe priva di fondamento, anzi, potrebbe trasformarsi in realtà nel breve periodo. L'Al-Ahli SC, in Arabia ...