Kim spegne la radio delle spie e non è una buona notizia

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Da alcuni giorni,Pyongyang non canta più. O, per meglio dire, non trasmette più i suoi segnali a onde corte, secondo molti messaggi in codice alle sue risorse in Corea del Sud. È soltanto l’ultimo segnaletensioni sempre alte tra i due Paesi, 71 anni dopo la guerra terminata con una tregua ma senza un accordo di pace. Dunque, tecnicamente, sono ancora in guerra. Nelle scorse settimane, Pyongyang ha dichiarato Seoul il “nemico principale”. Nel suo messaggio di fine anno, il leader Kim Jong-un ha ordinato un “deciso cambio di politica” nelle relazioni tra i due Paesi e ha dato istruzioni all’esercito di essere pronto a pacificare e occupare il Sud in caso di crisi. La riunificazione sotto i principi comunisti – un obiettivo di lunga data di Pyongyang – è stata resa “impossibile” a causacrescenti differenze di ...