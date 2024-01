Kiko del Giappone | la malattia misteriosa che le impedisce di mangiare

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’Ufficio della Corte Imperialese ha condiviso cattive notizie che riguardano la principessadel. L’erede al trono (57 anni) avrebbe lottato con problemi di salute dalla fine dello scorso anno. Più specificamente, si dice che la moglie del principe ereditario Akishino (58 anni) soffra di persistenti difficoltà gastrointestinali che le rendono impossibile persino le azioni più comuni. Stando a quanto riportato dal quotidiano nazionale The Mainichi, la principessadelnon gode di buona salute al momento. La futura imperatrice, infatti, è affetta da unache non le permette neppure di “mangiare pasti normali“. Nonostante le indagini approfondite, la causa dei suoi sintomi non è ancora chiara per i medici e la sua condizione rimane ...

Sono in arrivo, alla finemese, le offerte non vincolanti per il gruppo, la multinazionale della cosmetica made in Italy fondata e di proprietà della famiglia Percassi. Queste prime proposte saranno un importante ...... da oltre vent'anni mettono la loro competenza musicale (e non) al servizio di brand come... SANDRO PUDDU: SU ACETONE ARRIVA "SHUT UP" Il 2024dj producer sardo Sandro Puddu parte in modo ...Sono in arrivo, alla fine del mese, le offerte non vincolanti per il gruppo Kiko, la multinazionale della cosmetica made in Italy fondata e di proprietà della famiglia Percassi. Queste prime proposte ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Uso di dati limitati per la selezione dei contenuti. Creare p ...