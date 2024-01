Kate Middleton | il fantasma del passato la tormenta | ha il “cuore spezzato”

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024)queldelche continuerebbe arla: il retroscena di cui pochi sanno. Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, avvenuta circa un anno, lei e il marito William sono diventati ufficialmente Principe e Principessa del Galles, e lei ha così assunto il titolo che era spettato ina Lady Diana. I sudditi hanno d’altronde apprezzato sin da subito il loro modo di approcciarsi alla gente e la loro personalità, che non smette di ricordare i tratti caratteriali della mamma di William e Harry. Non tutti sanno però che anche, proprio come la bellissima Diana, si porta dietro un bagaglio di esperienze non proprio positive., il doloroso retroscena del...