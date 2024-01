K-Way sfila a Milano moda uomo nel segno del colore

Leggi su modaemotorimagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) K-Way torna are durante la settimana della: sotto i riflettori la collezione R&D, la linea più all’avanguardia del brand del gruppo Basicnet. Per il prossimo inverno, vince il, con gli iconici antipioggia, funzionali e super glamour, destinati a ravvivare il guardaroba nelle giornate uggiose. Seguiteci per scoprire i nuovi look firmati K-Way a. Un lookK-Way in verde militare K-WayAI 24/25 neldelAd accogliere gli ospiti, una salata concepita come una scatola bianca; dove le sagome gonfiate dal vento, firmate dall’artista Anna Franceschini, calamitano gli sguardi dei presenti. Si gonfiano e ondeggiano ...