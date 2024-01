Juventus sentenziata | tifosi inferociti | c’entra l’Inter

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Inter-è una sfida eterna, sempre viva anche fuori dal campo, soprattutto in questa stagione: la sentenza dell’ex fa arrabbiare i. Le emozioni della Serie A non smettono mai di tenere compagnia a tutti ie appassionati di calcio italiano. La ventesima giornata di campionato non si è ancora conclusa dopo il weekend di metà gennaio, ma continuerà tra oggi e domani con altre due partite: questa sera l’Atalanta ospiterà il Frosinone a Bergamo, mentre domani sarà-Sassuolo a chiudere questa prima giornata del girone di ritorno. Un turno di campionato che ha vistocontinuare a vincere e convincere, trovando una vittoria larghissima in un campo non facile come quello di Monza. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno infatti stravinto con il risultato di 5-1 grazie ai suoi ...