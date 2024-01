Juve | la coppia Giuntoli-Manna studia un altro colpo | nel mirino Inaki Gonzalez

Mercato: serve un innesto a centrocampo Con il raddoppio degli impegni, non basterà questo ... Il tutto al netto del fatto che Adrien Rabiot andrà a scadenza a giugno se nel mentre la...La palla ora passa alla, mentre Inzaghi può aprire con serenità il dossier 'Supercoppa ... Non esiste in Italia unache contribuisce così tanto tra gol e passaggi decisivi alla realizzazione ...Per la Juve di oggi c'è un mercato di attesa, di nuovo. Intanto arriverà Tiago Djalò, anticipare il colpo è stato l'unico modo per battere la concorrenza dell'Inter, l'investimento è in ogni caso tale ...E' terminata da poco la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, dove ha presentato la sfida di domani sera contro il Sassuolo di Dionisi. Non sarà.