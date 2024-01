Jinder Mahal sulle critiche | “Mi sento offeso”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A tenere banco nelle ultime settimane è l’inopportunità dicome primo sfidante al titolo di Campione dei pesi massimi di Raw. Il moderno “Marahaja” è stato propinato ai fan come prossimo avversario di Seth Rollins per il prossimo PLE Royal Rumble, nonostante sia fuori dal Main Event di uno show televisivo da tanto, troppo, tempo. La sua credibilità come no.1 Contender, contestata anche da Tony Khan sui social, è fortemente minata, e il suo ritorno a Raw dopo diverso tempo è stato caratterizzato dall’aver ricoperto il ruolo di agnello sacrificale per il più importante rientro di The Rock. Ex WWE Champion Nella recente puntata di “The Bump”,ha così commentato questo scetticismo generale su di lui: “Sto alla grande, ma allo stesso tempo miun po’da questo. Il ...

Nella serata di lunedì l'attore è salito sul ring in occasione di Raw Day 1 e ha usato la sua esperienza personale per attaccare in modo ironico il wrestler. La star ironizza sul film ...Dwayne Johnson va molto fiero del suo lavoro da attore (e di influencer ), ma non dimentica le sue origini nel wrestling : per la gioia di tutti i fan è tornato sul ring per sfidare, aprendo il confronto come da prassi con una sfida verbale a colpi di umiliazioni . Sono passati però tanti anni e The Rock ha imparato l'autoironia, visto che ha paragonato l'avversario ...Il talento di origini indiane della WWE sfida Seth Rollins: ecco cosa farà l'ex WWE Champion in caso di vittoria ...Grazie ad una particolare statistica, veniamo a scoprire come lex WWE Champion di origini indiane sia più in alto di diversi mostri sacri della compagnia nei rankings storici ...