Jennifer Aniston presenta il suo iconico taglio The Rachel in versione riccia

(Di lunedì 15 gennaio 2024)lo ha fatto ancora. Ha sorpreso tutti, con un nuovo hairlook da copiare o almeno memorizzare. Uno dei migliori tagli capelli per chi ha 50 anni. Se dopo i Golden Globe 2024, avvenuti solo una settimana fa a Los Angeles, si poteva pensare che l’attrice americana avesse già dato il meglio di sé, proponendo una nuova evoluzione del suoThe, ora rinnova la sua capacità di meravigliare. Con ladel suo sempre amatoscalato, indossato dalla protagonista di Friends. In occasione dei premi ai migliori film e programmi tv dell’anno assegnati dai rapnti della critica statunitense. Quindi, il, rinnovato in chiave contemporanea, ...

Non passa mai di moda e ha sempre lo stesso tasso di glamour e l'indiscutibile capacità di attirare l'attenzione: è lui, the Rachel, il taglio di ... (vanityfair)

Golden Globe Awards 2024: tutti i look sul red carpet Arrow Interessante il gioco di variazioni sul tema di, che dall'abito bustier passa alla sua versione in pantaloni e strascico: ...Da sinistra: Kaia Gerber,e Suki Waterhouse (Credits: Instagram / GettyImages) Leggi anche › Beauty anni 90: perché amiamo ancora le icone Nineties Il nuovo taglio ricalca ...Jennifer Aniston arricchisce la famiglia dei tagli capelli 50 anni, con un nuovo taglio scalato. Dotato di magiche beach waves. Scopritelo!La star aveva ricoperto il ruolo di Doug Williams per ben cinquant'anni e ricevuto diverse candidature agli Emmy Awards, gli Oscar della tv Addio a Bill Hayes, attore americano noto ai più per il ruol ...