Jennifer Aniston incoraggia i fan | Celebrate il ricordo di Matthew Perry

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ha ricordato il compianto, appellandosi ancora ai fan per preservarne il. La star di Friendsha partecipato alla serata dedicata ai Critics' Choice Award e si ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, in particolare sul compianto collega e amico, scomparso lo scorso 28 ottobre. Interpellata sull'argomento da Entertainment Tonight durante i Critics' Choice Award,ha dichiarato che i fan dovrebbero celebraree ilche l'attore ha lasciato in tutte le persone che gli volevano bene:"Spero che possa sapere che è stato amato in un modo che non pensava". L'improvvisa scomparsa La morte di ...

La star di Friendsha partecipato alla serata dedicata ai Critics' Choice Award e si ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, in particolare sul compianto collega e amico Matthew Perry, scomparso ...... tra curiosità e gossip, tutto quello che sappiamo di Antonella Rossi, The Morning Show Aunjanue Ellis, Justified: City Primeval Bella Ramsey, The Last of Us Keri Russell, The ...Jennifer Aniston ha ricordato il compianto Matthew Perry, appellandosi ancora ai fan per preservarne il ricordo.Jennifer Aniston è stata tra gli ospiti dei Critics Choice Awards 2024 che si sono tenuti questa notte in America: ecco cosa ha indossato ...