Jasmine Paolini verso il prossimo turno | “Maria ha un gioco atipico Il doppio é importante | Sara Errani mi guida”

(Di lunedì 15 gennaio 2024), numero 26 del seeding, ha battuto la russa Diana Shnaider per 6-3 6-4 nel primodegli Australian Open 2024 di tennis, proiettandosi virtualmente al numero 27 del mondo dopo che stamane risultava essere 31ma nell’ultimo aggiornamento. In conferenza stampa l’azzurra ha espresso tutta la propria soddisfazione, dato che in carriera al massimo è stata numero 29 WTA. L’analisi del match odierno: “Oggi è stata una partita dura, sapevo che potevo vincere, però poteva anche essere complicata. Non conoscevo la mia avversaria per nulla, non mi ci ero mai allenata, per cui non sapevo esattamente cosa sarebbe successo. Dovevo ovviamente fare il mio, cosa che qui non mi è mai riuscita troppo bene. È andata bene e sono molto contenta”. Guardando alla classifica WTA l’azzurra afferma: “Io sto cercando di ...