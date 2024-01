Israele stanzia 15 miliardi di dollari per la guerra di Gaza

Secondo il ministero delle Finanze israeliano, il governo israeliano ha approvato il bilancio statale modificato per il 2024, aggiungendo 15 miliardi di dollari (55 miliardi di shekel) di spesa extra, ...... cheper il 2024 una spesa di 886 miliardi di dollari per la difesa nazionale, con un ... L'esistenza di un dissenso all'interno dell'Amministrazione per il sostegno incondizionato a...AREZZO "L’assessorato, e l’Ufficio Politiche della casa, gestisce le problematiche della morosità rilevata negli alloggi Erp". Parole dell’assessore Monica Manneschi.ROZZANO Il Comune stanzia 84mila per le famiglie che hanno provveduto autonomamente ad accompagnare a scuola i propri figli ...