Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Biden | non smetteremo di lavorare per liberare ostaggi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ledi lunedì 15 gennaio sul conflitto tra, in diretta. In manette per incitamento all’odio Sagiv Jehezkel, che dopo un gol aveva mostrato un messaggio di sostegno agli attacchi contro Gaza

07/10' su una fasciatura al polso sinistro ( GUERRA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). Indagine per sospetto 'incitamento all'odio' Il ministro della Giustizia turco ha annunciato ...Lo ha detto il portavoce militare, secondo cui i soldati hanno impedito un tentativo didi ... 15 gen 05:40 Cisgiordania, media: 25 studenti arrestati in raidAl Jazeera afferma che le ...La guerra tra Israele e Hamas arriva al suo 101esimo giorno. Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nella la Striscia di Gaza, i morti palestinesi sarebbero oltre 23mila di cui 8mila bambini e i ...La guerra in Medioriente giunge al giorno 101. Hamas rivela: "Molti ostaggi sono stati uccisi di recente", poi pubblica un video in cui ne compaiono tre vivi.