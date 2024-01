Israele | Hamas diffonde video con 3 ostaggi | c’è anche Noa rapita al rave

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –ha diffuso questa sera ildi tretrattenuti nella Striscia di Gaza a 100 giorni dal loro sequestro. Nei filmati appaiono Noa Argamani 26 anni, Yossi Sharabi 53 e Iti Sabirsky 38. Lo riporta il sito di Haaretz che parla di ''guerra psicologica'' da parte die sceglie di non mostrare iha aggiunto che il destino dei tre verrà svelato domani. Noa Argamani era statadai miliziani al festivalSupernova nel deserto del Negev. Ildel sequestro della studentessa israeliana, mentre in lacrime veniva separata dal fidanzato e gridava aiuto, era circolato nelle prime ore del massacro. Una clip di dieci secondi che ha fatto il giro del mondo, ...

100 giorni di guerra, a Gaza quasi 24mila morti. Media: "Biden frustrato, sua pazienza con Israele sta per finire". Hamas ha diffuso questa sera il video di tre ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza a 100 giorni dal loro sequestro. Nei filmati appaiono Noa Argamani (26 anni), Yossi Sharabi (53 anni) e Itay Svirsky (38 anni). Il video arriva esattamente 100 giorni dopo il 7 ottobre. Cinque palestinesi sono stati uccisi oggi in Cisgiordania. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità guidato da Hamas, aggiungendo che 60.582 mila persone sono rimaste ferite. Dal 7 di ottobre ad oggi, negli Stati Uniti viene segnalato un netto aumento degli episodi di odio contro ebrei e musulmani.