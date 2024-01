Israele-Gaza | video Hamas | morti due dei tre ostaggi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Le Brigate al-Qassam hanno annunciato la morte di due dei treisraeliani comparsi ieri, a 100 giorni dall’inizio della guerra, in undel braccio armato dinel quale si annunciava che il destino dei tre sarebbe stato svelato oggi. Nel nuovouna dei tre, la 26enne Noa Argamani che ha confermato la morte nei raid israeliani di Yossi Sharabi e di Iti Sabirsky.aveva detto in precedenza di aver perso i contatti con alcuni, mentre le forze israeliane bombardavano, sottolineando che avrebbero potuto essere uccisi nei raid. Noa Argamani era stata rapita dai miliziani al Festival rave Supernova nel deserto del Negev. Ildel sequestro della studentessa israeliana, ...

Secondo il ministero delle Finanze israeliano, il governo israeliano ha approvato il bilancio statale modificato per il 2024, aggiungendo 15 miliardi ... (247.libero)

Il ministero degli Esteri dell'Autorità Palestinese (AP) ha affermato che Israele sta utilizzando l'argomentazione dell'autodifesa per rendere Gaza ... (247.libero)

... nei pressi di una scuola e di un asilo, che accoglieranno gli abitanti della Striscia diin fuga dalla guerra trae Hamas. In Cecenia e nelle vicine Repubbliche russe caucasiche, tutte ...Nel filmato - che innon è stato pubblicato - si vedono le immagini dei due ostaggi, Yossi Sharabi e Itay Svirski, privi di vita. Appare ancora in vita Noa ArgamaniIl gruppo terroristico Hamas ha pubblicato ieri un nuovo video di propaganda che mostra tre ostaggi tenuti nella Striscia di Gaza. Nelle clip ...Flash mob del coordinamento “Torino per Gaza” con le scarpe a raffigurare le vittime dei bombardamenti israeliani, il sindaco accoglie una delegazione. FdI: ...