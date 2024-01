Israele con tre strategie sugli ostaggi | o forse nessuna

Vogliono che la ferita sia guaritala realizzazione della pari dignità di due Stati :e Palestina. Come sostiene sin dall'inizio della crisi il presidente Biden. Come ha sottolineato ......calciatore israeliano arrestato dopo aver mostrato un messaggio riferito alla guerra trae ... ha mostrato alle telecamere il polso sinistro fasciatosu scritta la data del 7 ottobre , la ...Dall’odio alla comprensione dell’altro: difficile, ma è l’unica strada. Questo è il messaggio di Sala¯m/Shalom: due padri, la lettura scenica tratta da Apeirogon, il best seller di Colum McCann) che l ...Tensione altissima in medio Oriente, Israele conferma l’attentato a Raanana, almeno un morto e 17 feriti, resta il problema degli ostaggi, oggi Hamas ha pubblicato un nuovo video, un calciatore ...