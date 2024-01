Irpef regionale | aumenti nel Centro Italia fino a 750 euro In Toscana l?impennata maggiore Lazio | +140 euro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Un taglioa 752annui. Più di 60al mese. È quanto riceverà in meno in busta paga, ma anche come pensione, la classe media del. E questo al netto...

Per il Partito Democratico toscano è la “Meloni Tax“, la tassa per salvare il sistema sanitario regionale dal sottofinanziamento imposto dalla Legge ... (ilfattoquotidiano)

Un taglio fino a 752 euro annui. Più di 60 euro al mese. È quanto riceverà in meno in busta paga, ma anche come pensione, la classe media del Centro ... (ilmessaggero)

leggi anche Addizionali comunali e regionali cosa sono e come si calcolano Addizionaleall'in aumento Addizionali regionali, cosa accade alla busta paga Dove aumentano le ...La mancata proroga dell'esenzioneper gli agricoltori che è vigente dal 2016 è un pessimo segnale per le aziende agricole in un ...che mettiamo in discussione - osserva il presidentedi ...Il governo ha ufficialmente annunciato l’abolizione dell’esenzione Irpef per il settore agricolo, nel contesto della nuova Legge di Bilancio ...Lazio, Toscana e Molise avranno addizionali Irpef più alte nel 2024, anche se in alcuni casi l’aumento sarà temporaneo ...