Iran | di nuovo sotto accusa due giornaliste rilasciate su cauzione | non indossavano il velo Nobel per la Pace condannata ad altri 15 mesi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Leiane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi,il 14 gennaio sudopo 17trascorsi nel carcere di Evin a Teheran – lo stesso in cui è detenuta la premioper la2023 Narges Mohammadi,il 15 gennaio ad15di carcere – sono ora indagate eper essere uscite dalla prigione a capo scoperto. Le reporter, che denunciarono la morte di Mahsa Amini, la giovane curda deceduta dopo essere stata arrestata perché non indossava ilin modo corretto, sono colpevoli di aver violato le norme sull’abbigliamento in vigore nella Repubblica Islamica. Delle due– ...

La giovane attivista Iran iana Roya Heshmati è stata punita con 74 frustate per essersi mostrata in pubblico a capo scoperto, senza l’hijab, il velo ... (ilfattoquotidiano)

«Dio è sommo, morte all'America, morte a Israele, maledizione sugli ebrei, vittoria per l'Islam» è scritto in verde e rosso su sfondo bianco ... (liberoquotidiano)

La giustizia iraniana ha annunciato l'apertura di uncaso contro Nilufar Hamed i, 31 anni, e Elaheh Mohammadi , 36 anni, per essere apparse in pubblico domenica senza il velo obbligatorio . ...... ma non potrà lasciare l'n usare il cellulare o entrare in "gruppi politici". Quando uscirà ... Tanto è bastato alle autorità iraniane per aprire uncaso contro le due giornaliste. L'agenzia ...Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, arrestate per avere contribuito a diffondere le notizie sulla morte della giovane Mahsa Amini, sono uscite dal ...Sono libere dopo 17 mesi di carcere le due giornaliste iraniane del “caso Amini”, che avevano denunciato la morte della giovane Mahsa. Fuori dal carcere – dove le attendevano amici e parenti – di Evi ...