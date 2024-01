Intervista al Dottor Ganem Medico del CTO di origine palestinese

L'altra metà della narrazione. Immersi nel tumulto di un conflitto storico che ha segnato il nostro tempo, testimoni della recente escalation israelo palestinese che ha provocato gravi perdite umane e ...Lo scorso 11 gennaio il pubblico del primo canale hanno ritrovato ilAndrea Fanti e la sua ... Di questa suggestione ha parlato lo stesso attore durante un'rilasciata a The Hollywood ...Come ogni anno polemiche e 'mugugni' per gli accumuli, parola a Paolo Guidetti, direttore del 'Genova Marine Centre': "Le modifiche dell'ecosistema per mano umana sono il vero problema" ...Il Blue Monday è il giorno più triste dell'anno, scopriamo i sintomi e le caratteristiche della depressione e come comportarsi con qualcuno che la sta affrontando ...