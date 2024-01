Inter | due calciatori denunciati | “lite in discoteca per foto rubate” | NOME

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’di Simone Inzaghi guida la classifica del campionato di Serie A ed è la favorita per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono reduci dal netto successo sul campo del Monza e sono in campo per preparare la sfida di Supercoppa alla Lazio, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20:00. La prima parte di stagione della squadra è stata entusiasmante e l’punta alla doppietta campionato-Champions League., dueUna vicenda fuori dal campo ha condizionato le ultime ore in casa nerazzurra: duesarebbero statiper violazione della privacy dopo una serata allaHollywood. E’ quanto riportato dal ‘Corriere del Veneto’.di Matteo Bazzi / AnsaI ...

, lite in discoteca e querela pernerazzurri ., la lite all'Hollywood dinerazzurri per delle foto rubate ., le minacce deigiocatori a un ragazzo in discoteca ., ...... "C'è una differenza e non da ora, l'è stata costruita per vincere lo scudetto. Il percorso ... ma è solo un punto di ripartenza: "La Juve ha passatoanni di difficoltà, ora ci stiamo ...Le due squadre vincitrici si sfideranno il 22 gennaio per la finalissima che assegnerà il trofeo. Tutte le partite si giocheranno allo stadio Al-Awal Park di Riad, in Arabia Saudita ...Un 35enne friulano ha denunciato due giocatori nerazzurri: convinti di scoprire “immagini rubate” nel suo cellulare, lo avrebbero portato ...