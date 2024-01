Intelligenza artificiale | perché in Italia l’impatto sarà più forte che altrove

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Negli ultimi mesi, nel dibattito pubblicono, si fa un gran parlare di. Convegni, studi, tavole rotonde si susseguono e anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Consiglio Giorgia Meloni non hanno potuto esimersi dal parlarne nei loro discorsi di fine e inizio anno. Entrambi, hanno messo in evidenza le potenzialità di questa tecnologia, tanto che il Capo dello Stato ha definito l’Ia come il motore di un “progresso inarrestabile”, ma hanno anche voluto evidenziare i motivi per cui si tratti di un fenomeno che va strettamente monitorato e regolato. Oltre, infatti, alla proliferazione di fake news e ai pericoli per la democrazia tanto cari al Capo dello Stato, il pensiero dei due statisti si è rivolto suldell’...