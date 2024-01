Infortuni | Inail | per sicurezza e innovazione aumentano incentivi a fondo perduto in agricoltura

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – In una conferenza stampa ospitata oggi a Roma presso il Ministero dell’, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), il ministro Francesco Lollobrigida e il commissario straordinario dell’, Fabrizio D’Ascenzo, hanno illustrato le linee di finanziamento degli interventi per la salute e lasul lavoro nel settore agricolo. Il bando Isi 2023, presentato

(Adnkronos) - Più sicuri dopo un Infortuni o a casa grazie all' assicurazione obbligatoria Inail contro gli Infortuni in ambito domestico 2024 . La ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) - Più sicuri dopo un Infortuni o a casa grazie all' assicurazione obbligatoria Inail contro gli Infortuni in ambito domestico 2024 . La ... (iltempo)

Il bando Isi asse 5 Agricoltura è sicuramente uno strumento efficace per cercare di arginare gli", fa sapere il commissario straordinario dell'Fabrizio D'Ascenzo sottolineando l'...Dobbiamo puntare a una riduzione completa degli incidenti ', ha sottolineato il commissario straordinario dell', Fabrizio D'Ascenzo. xb1/ads/gslD’Ascenzo: "Prosegue dunque il nostro sforzo per diffondere concretamente la cultura della prevenzione" In una conferenza stampa ospitata oggi a Roma presso il Ministero dell’agricoltura, della sovran ...Nel quinquennio 2018-2022 gli infortuni in agricoltura sono stati 114.744, di cui 447 mortali. Circa la metà dei decessi sono avvenuti in occasione di lavoro legata alla perdita di controllo di una ma ...