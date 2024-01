Infortuni | Inail | per sicurezza e innovazione aumentano incentivi a fondo perduto in agricoltura

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – In una conferenza stampa ospitata oggi a Roma presso il Ministero dell’, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), il ministro Francesco Lollobrigida e il commissario straordinario dell’, Fabrizio D’Ascenzo, hanno illustrato le linee di finanziamento degli interventi per la salute e lasul lavoro nel settore agricolo. Il bando Isi 2023, presentato lo scorso 20 dicembre alla presenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, mette a disposizione complessivamente 508 milioni di euro. L’asse dedicato alle micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria prevede lo stanziamento di 90 milioni a, 55 milioni in più rispetto all’edizione precedente. L’obiettivo è contribuire ...

