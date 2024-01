Incredibile Isshaku | rifiuta la convocazione del Ghana | ma è stato squalificato per un mese in Championship

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024)beffa per Abdul Fatawu, esterno destro di proprietà dello Sporting Lisbona ma attualmente in forza al Leicester, ininglese. Il laterale avevato lada parte delper la Coppa d’Africa, dicendo no alle Stelle Nere per concentrarsi sull’obiettivo del ritorno in Premier League per le Foxes, ma nel frattempo sabato èespulso per un brutto fallo contro il Coventry City. La doccia fredda quest’oggi: la squalifica per questo cartellino rosso è di tre giornate e così il giocatore tornerà soltanto il 10 febbraio contro il Watford, praticamente fra un, quando nel frattempo mancherà un solo giorno alla finale della Coppa d’Africa. A questo punto, se ilandrà molto avanti ...